Goldener Sonntag

Etwas Positives hat Corona, die verstaubten Sozialpartner konnten sich durchringen, bei der Sonntagsöffnung eine Ausnahme zu machen. Das ist aber weder etwas Neues, noch eine dauerhafte Freiheit mehr.

Viele arbeiten Sonntags, noch viel mehr würden gerne am Sonntag arbeiten. Der Handel darf es nicht, warum auch immer. Dabei sollten es höchstens wirtschaftliche Gründe sein, die ein Aufsperren verhindern - warum der Staat hier kirchliche Regeln vorschreibt, ist eigentlich nicht einzusehen. Wenn Arbeitsplätze und wirtschaftliches Fortkommen und Wohlstand im Mittelpunkt stehen würden, wäre das Thema ohnehin schnell ausgesprochen.



Für die Öffnung am Samstag wurde die gesetzliche Ladenschlusszeit vor nicht so langer Zeit erst freigegeben, Österreich ist dabei schon einmal über den Schatten gesprungen. Heute könnte man sich gar nicht mehr vorstellen, dass die Geschäfte am Samstag nicht öffnen dürfen.



Dabei war selbst der goldene Sonntag, der heuer geöffnet werden darf, keine Erfindung der Corona-Zeit. In den 60ern des letzten Jahrhunderts bereits wurde hier geöffnet. Das heißt, so mancher betagter Österreicher kennt das Szenario der Sonntagsöffnung noch. Insbesondere kleinste Unternehmen könnten so gefördert werden, die hier wesentlich flexibler auf Kundenwünsche reagieren könnten.



Niemand muss am Sonntag öffnen, niemand muss sein Geschäft öffnen. Aber es sollte im 21. Jahrhundert eigentlich keine Vorgaben des Staates geben, die zum Schließen zwingen. Diese Zwänge des Staates sollten von der Norm abweichen, nicht die Freiheit zu öffnen, wann immer es Inhaber und Mitarbeiter eines Shops für sinnvoll finden.



Sonntagsöffnung 19.12.2021 in Österreich Geöffnet darf der Handel werden, der während der Lockdown-Zeit sperren musste. Die Geschäfte in Österreich haben daher eine Chance, in der wichtigen Weihnachtszeit doch noch zu verkaufen. Der Lebensmittelhandel - der immer geöffnet war - ist nicht davon betroffen. Es gelten in den Shops weiterhin die Regeln, die einzuhalten sind - also die gültigen Regeln zu Impfung (G-Regeln), Masken etc., die auch unter der Woche im Handel relevant sind.

