Lieferanten 02.08.2022



Post, Pakete und Briefe: Porto 2022 in Österreich wieder teurer

Die Post.at hat die Portogebühren in Österreich wieder 'angepasst', also angehoben. Ab 1.10.2022 wird 'an das gestiegene Preisniveau' angepasst, bzw. dieses weiter nach oben getrieben.

Geändert wurden mit der Preiserhöhung der Post in Österreich der Prio-Brief, internationale Sendungen, Pakete und Leistungen wie das Einschreiben. Die Details zu den neuen Preisen für das Porto der Post sind hier zusammengefasst:



Porto Österreich 2022



alt neu Prio Brief S 0,85 1,00 Prio Brief M 1,35 1,50 Prio Paket S 2,75 3,00 Prio Paket M 4,30 4,50 Die wichtigsten Änderungen im Überblick: Das wird das neue Porto für Briefe ('prio') in Österreich ab 10/2022:



Neben Briefen und Päckchen werden auch Einschreiben (2,50 Euro statt 2,30) und die Sendungsverfolgung, die bisher bei Päckchen gratis war, verteuert (0,25 Euro).



Auch und gerade international tut sich einiges an der Preisspirale. Während schon kleine EU-Briefe 1,20 statt 1,00 Euro kosten, steigen die Kosten für den Brief L in Priority von 12,35 auf 15,00 Euro an. Ähnlich sieht es auch bei Economy-Produkten aus.



Brief: Porto nach Europa Priority (Economy in Klammer) in Euro



Brief S 1,20

Brief M 2,30 (1,90)

Brief L 8,20 (6,50)



Brief: Porto weltweit Priority (Economy in Klammer) in Euro



Brief S 1,90

Brief M 2,90 (2,70)

Brief L 15,00 (11,00)





Das Porto steigt wieder stark an. Foto: sebra / Adobe Stock



Porto für Pakete in Österreich sb 2022



Bei den 'echten' Paketen macht die Preisänderung beim Porto auch nicht halt. Das 1kg-Paket der Post kostet hier dann ab September 2022 5,04 statt 4,80 Euro.



Paket 1kg 5,04 Euro

Paket 2kg 6,09 Euro

Paket 4kg 7,14 Euro

Paket 10kg 10,29 Euro

Paket 31kg 13,79 Euro

Rücksendung 5,05 Euro

Unfrei 10kg 10,30 Euro



Sperrgutsendungen für Unternehmen bekommen neue Gewichtsklassen und auch neue Kosten definiert. Bis 20kg wird hier künftig 7,20 Euro Porto verrechnet, darüber 12,00 Euro. Der Versand international kostet ab Oktober 2022 dann 14,50 bzw. 18,00 Euro in den gleichen Gewichtsklassen.



Regulierte Preise bereits seit Juli 2022 teurer



Die Briefe, die durch die Versorgungspflicht reguliert sind, wurden bereits mit Juli angepasst. Die neuen Portogebühren für die Briefe in Österreich (nicht-'prio'-Briefe) sind unterhalb verlinkt und bereits gültig.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Post #Briefe #Porto #Pakete #Preise #Gebühren #Kosten #2022 #Österreich







Auch interessant!

Urlaubsgruß per Videocall

47 Prozent der Sommerurlauber wollen direkt vor Ort via Video-Call die Reiseerlebnisse mit Familie und Fr...



Briefe: Porto 2022 in Österreich

Die Preissteigerungen machen auch beim Briefporto in Österreich 2022 nicht Halt. Die Post hat die neuen T...



Post und Briefe: Porto 2020 in Österreich teurer

Einmal mehr steigert die Post in Österreich die Kosten für Briefe - die neuen Porto-Tarife in Österreich ...



Post in Österreich: Porto 2018 teurer

Die Post verteuert das Porto im Brief-Bereich erneut empfindlich. Der Standardbrief kostet ab 1.7.2018 da...



Post: Porto-Tarife 2017 werden einfach teurer

Zwei Änderungen kann man feststellen, wenn man die Portokosten der Tarifreform 2017 der Österreichischen ...



Post erhöht Porto in Österreich 2015

Ab März 2015 werden Briefe in Österreich wieder teurer. Die Post.at läßt etwa den Standardbrief von 62 au...