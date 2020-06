Aktuell 18.06.2020

Level ist insolvent

Die Fluglinie Level, die aus Wien heraus den Billigfluglinien Mitbewerb gemacht hat und zum British-Besitzer gehört, wird geschlossen.

Level hat 200 Mitarbeiter in Wien, insgesamt sind 240 von der Insolvenz betroffen. Wie viele andere Fluglinien ist auch Level durch die Corona-Krise gebeutelt worden und ohne frisches Geld nicht überlebensfähig gewesen.

