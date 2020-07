Recht & Steuer 21.07.2020

Versand und Zoll aus China wird teurer

Chinesische Produkte sind derzeit über verschiedenste Plattformen im Internet sehr günstig zu haben. Nun will der Zoll mehr mitsprechen bei den Schnäppchenpreisen - ab Juli 2021, um genau zu sein.

Unter 22 Euro galt bei Drittstaaten in Österreich bisher eine Bagatelle-Grenze, unter diesem Wert deklarierte Produkte wurden einfach zugestellt, ohne Einfuhrumsatzsteuern und Zoll abzuführen. Das bedeutete aufgrund günstiger Versandbestimmungen aus China, wo Händler mitunter nicht einmal Porto zahlen mussten, extrem billige Produkte für heimische Käufer. Plattformen wie Wish, Aliexpress und weitere brachten millionen Sendungen in den heimischen Handel am Zoll vorbei.



Nun will Österreich hier einen Riegel vorschieben, dürfte damit aber auch große Probleme provozieren. Wer das 'Glück' hatte, ein Paket beim Zoll abwarten zu müssen, wird das bestätigen können. Dort mussten bisher nur ganz wenige Pakete abgefertigt werden, ab Juli 2021, wenn die neue Regelung gilt, werden die Behörden ein Vielfaches machen müssen. Die Post muss entsprechend aufrüsten, ist sie jetzt schon nicht auf die erforderliche Kapazität gerüstet.



Was dann schon unter 22 Euro anfällt, sind 20% Umsatzsteuern bei der Einfuhr ab dem ersten Cent. Ab 150 Euro kommen noch Zölle auf die Einfuhr. Die Produkte werden also teurer, aber was schwerer wiegt, sind langsame Logistik-Ketten aufgrund der Ehrenrunde bei Post und Zoll. Umgehen werden einige Plattformen den Bedarf durch großen Import in eigene europäische Lager, was sich wiederum in Preis und Porto niederschlägt.



Oder aber man greift vermehrt auf jene Paketdienste zurück, die über eine Adresse in einem anderen Land liefern - etwa über Deutschland, was jetzt schon leicht und günstig möglich ist. Auch dort gibt es eine 22-Euro-Grenze, unter der Pakete aus China schnell geliefert werden.

