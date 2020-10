Wirtschaft 28.10.2020

Essenslieferung boomt

Der deutsche Essenliefer-Service Delivery Hero hat im dritten Quartal 2020 seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahresniveau um 99 Prozent auf 776 Mio. Euro erhöht.

Schon Anfang des Jahres konnte der Konzern ein ähnlich großes Umsatzplus verzeichnen. 'Im dritten Quartal haben wir einen weiteren Rekord beim Wachstum von Umsatz und Bestellungen erreicht. Delivery Hero konzentriert sich weiter auf die Geschäftsexpansion. Beispielsweise starten wir bald in Japan und sind mit dem Kauf von Instashop in Nordafrika und dem Nahen Osten eingestiegen', sagt Niklas Östberg, CEO von Delivery Hero.



Auch in Lateinamerika hat das in Berlin ansässige Unternehmen mit dem Kauf der dortigen Sparte des spanischen Lieferdienstes Glovo den Einstieg geschafft. Damit ist Delivery Hero weltweit mit 41 Märkten vertreten und hat dort Partnerschaften mit etwa 30.000 Geschäften. Ende 2020 plant Delivery Hero, den Kauf des südkoreanischen Lieferdienstes Woowa abzuschließen.



Aufgrund der positiven Zahlen fällt die Umsatz-Prognose für das gesamte Geschäftsjahr besser als bisher erwartet aus. Rechnete Delivery Hero bislang noch mit 2,6 bis 2,8 Mrd. Euro, ist jetzt ein Umsatz zwischen 2,7 und 2,8 Mrd. Euro zu erwarten. Allerdings will der Konzern in diesem Jahr weniger investieren als zuvor geplant. Ursprünglich wollte Delivery Hero 150 Mio. Euro ausgeben, hat diese Zahl jetzt aber auf 120 Mio. Euro reduziert.

