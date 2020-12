Tipp 10.12.2020

Luxusuhren - Mythos oder Realität? Wie bei jeder Technologie sind auch Uhren von vielen Mythen und Missverständnissen umgeben. Einer der größten bekannten technologischen Mythen in jüngster Zeit war der sogenannte Millennium-Bug. Eine große Anzahl von Menschen rechnete damit, dass pünktlich zum Jahrtausendwechsel Flugzeuge vom Himmel fallen, das weltweite Kommunikationsnetzwerk ausfallen und Geldautomaten völlig zufällig Geld ausspucken würden. Natürlich passierte nichts davon.



Viele der Mythen und Missverständnisse über Uhren könnten dazu führen, dass Sie eine Uhr kaufen, die letztlich nicht Ihren Erwartungen entspricht. Oder Sie könnten sich von einer Uhr fernhalten, die perfekt für Ihre Bedürfnisse ist. Heute werden wir uns einige der wichtigsten Mythen und Missverständnisse über Luxusuhren ansehen.



Mythos 1: Niemand trägt Luxusuhren



Aus irgendeinem Grund scheinen viele Menschen zu denken, dass eine Luxusuhr nur zu Banketten oder zu anderen hochfestlichen Anlässen getragen werden sollte. Aber was nützt es, eine Luxusuhr zu besitzen, wenn Sie sie nicht tragen können, wann immer Sie wollen?!



Mythos 2: Luxusuhren sind Abzocke



Ja, Luxusuhren sind kostspielig. Es geht dreistellig los und nach oben ist alles offen. Doch es gibt Hunderte von Gründen für die hohen Preise. Von den einzigartigen, seltenen Fähigkeiten, die für die Herstellung eines mechanischen Uhrwerks von Hand erforderlich sind, über aufwändige Forschungs- und Entwicklungsarbeiten und Maschinen bis hin zu den astronomischen Lebenshaltungskosten der Schweiz. Aber letztendlich sind die Kosten durch zwei Dinge gerechtfertig: Uhren sind eine Investition und halten länger als alles andere in Ihrem Schrank, und werden später einmal herrlich sentimentale Erbstücke.





Mythos 3: Je mehr Juwelen im Inneren, desto besser



Zugegeben, ein eher archaischer Mythos, aber der Juwelenfaktor schleicht sich immer noch in die Literatur vieler Marken ein. Sie werden heutzutage synthetisch hergestellt, und Juwelen spielen eine entscheidende Rolle bei der Verringerung der Reibung von Drehpunkten, aber es ist kein Zeichen von Qualität oder Kostbarkeit mehr.



Mythos 4: Alle Luxusuhren sind handgefertigt



Dies ist ein verbreiteter Mythos. Ein Großteil des Produktionsprozesses wird immer noch von Hand ausgeführt, ein Teil des Prozesses ist jedoch mittlerweile automatisiert. Wie viel genau hängt von der Uhr ab. Für kleine Auflagen und seltenere Uhren wird in der Produktion häufig mehr Handarbeit genutzt. Für die überwiegende Mehrheit der Uhren sind Maschinen jedoch mittlerweile ganz normaler Teil der Produktion.



Mythos 5: Sie müssen sich auf eine Warteliste setzen lassen, um eine Luxusuhr zu kaufen



Es ist wahr, dass Sie, wenn Sie zu einem durchschnittlichen Einzelhändler gehen, wahrscheinlich auf eine Warteliste müssen, bevor Sie die neueren Modelle kaufen können. Aber auch die Luxusuhrenindustrie ist in der Online-Welt angekommen. Im Großen und Ganzen ist es heutzutage viel einfacher, eine Luxusuhr zu kaufen.



Egal ob Rolex, Hublot oder andere Luxusmarken, heutzutage finden wir fast alles online. So auch luxeriöse Audemars Piguet-Uhren.



Mythos 6: Swiss Made bedeutet 100 Prozent Swiss Made



Laut der schweizer Regierung bedeutet 'Swiss Made', dass während des gesamten Produktionsprozesses mindestens 60 Prozent des inhärenten Werts einer Uhr aus der Schweiz bezogen werden muss. Titelbild: ©H_Ko - Adobe Stock Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier! #Uhren #Luxus #Wert





