Aktuell 14.04.2022

Coinpanion erfolgreich

Der Fonds rund um Kryptowährungen aus Wien kann 5,5 Mio. von Investoren abstauben. Das Konzept eines Managed Fonds im Kryptobereich überzeugte.

Selbst Kryptowährungen zu handeln und dabei erfolgreich zu sein, ist nicht ganz einfach und vor allem technisch wie finanziell herausfordernd. Coinpanion ist ein Fintech-Startup aus Wien, das im Prinzip die Arbeit eines Fonds mit Management macht, dabei aber auch Kryptoprodukte zurückgreift. Das Geschäft soll aber über die Grenzen hinaus wachsen und auch neue Betätigungsfelder wie NFT erschließen und brauchte deshalb neues Kapital.



Für die verwalteten Portfolios fanden sich nun Investoren in einer neuen Finanzierungsrunde, die gesamt 5,5 Mio. Euro in das Unternehmen steckten. Darunter bekannte heimische Start-Up-Finanzierer wie auch die deutschen Finanzcheck-Gründer oder Wicklow Capital, die durch Investments bei Blockchain.com oder Ledger in dem Bereich bereits bekannt und vernetzt sind.

