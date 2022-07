Haus & Wohnung 20.07.2022

Lohnt es sich noch, Immobilien zu kaufen? Die aktuelle Wirtschaftslage lässt viele Fragen offen. Vor allem die finanzielle Zukunft von Privatpersonen scheint ungewiss. Steigende Preise und eine unaufhaltsame Inflationsrate sorgen für ein Ungleichgewicht in den Haushaltskassen. Vor allem große Anschaffungen werden daher mit Bedacht unternommen. Dazu zählt ohne Frage auch der Immobilienkauf. Denn immer mehr Menschen fragen sich, ob sich der Kauf von Immobilien in der aktuellen Lage überhaupt lohnt.



Hohe Nachfrage und hohe Preise



Die Immobilienpreise sind so hoch wie lange nicht. In vielen Regionen haben sie sogar einen klaren Höchststand erreicht, hier insbesondere im urbanen Umfeld. Der Grund dafür ist die hohe Nachfrage für Wohneigentum aller Art. Banken vergeben zu fairen Konditionen einen Immobilienkredit für Häuser und Wohnungen. Dies beruht darauf, dass die Europäische Zentralbank seit Langem an ihrer 0%-Zinspolitik festhält.



Aber nicht nur die hohe Nachfrage treibt Preise in die Höhe. Auch die Tatsachen, dass es generell immer weniger Wohnraum gibt und dass viele Menschen ihr Eigenheim länger nutzen, spielen hier mit ein.



Abschließend hat sich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten die Anzahl der Single-Haushalte mit gutem Einkommen erhöht. Einzelpersonen bewohnen heute im Schnitt mehr Wohnraum als noch vor 20 Jahren.



Immobilien für die Eigennutzung ist immer eine gute Wahl



Der Kauf von Immobilien wird entweder für die Eigennutzung vorgenommen oder es soll eine Investitionsimmobilie geschaffen werden. Wer für den Eigenbedarf ein Objekt kaufen möchte, der kann selbst zu wirtschaftlich schlechten Zeiten keinen Fehler begehen. Es ist lediglich relevant, dass man sich zum Zeitpunkt des Kaufs nicht finanziell übernimmt. Dies bedeutet, dass die Kreditbelastung nicht bis zum absoluten Maximum ausgelegt sein sollte. So kann man etwa im Rahmen einer Anschlussfinanzierung eventuell höhere Kosten problemlos abfangen.



Es ist auch zu bedenken, dass ein Immobilienkauf immer ein gewisses Risiko birgt. Denn es kann aus verschiedenen Gründen notwendig werden, das Objekt vor Vollendung der Finanzierung zu verkaufen. Je nachdem, wann die Immobilie verkauft wird, kann es hier zu finanziellen Verlusten kommen. Gründe für einen vorzeitigen Verkauf können unterschiedlicher Natur sein:



Scheidung

Krankheit

Todesfall

Arbeitsverlust

Änderung der Lebensumstände



Investitionsimmobilien sind vor allem in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten nicht immer die richtige Option. So können etwa Mietimmobilien von Leerständen betroffen sein oder der Staat nutzt einen Mietpreisdeckel, um Verbraucher zu schützen. Auch der Kauf von Gewerbeimmobilien ist in diesem Zusammenhang risikoreich. Denn eine erschwerte Wirtschaftslage trifft kleine und mittelständische Unternehmen zuerst.









Immobilien mit Weitblick erwerben



Ob man plant, ein Haus zu bauen oder eine Bestandsimmobilie erwerben möchte, es ist wichtig, eine umfassende Kostenaufstellung zu nutzen und die konkrete Belastung zu ermitteln. Nur so kann man sich vor einer finanziellen Fehlentscheidung schützen. Da davon auszugehen ist, dass die kommenden Jahre weitere Finanzbelastungen mit sich bringen werden, sollte der Freiraum nach oben entsprechend hoch sein. Wenn der Kauf einer Immobilie nur unter hoher Verschuldung und mit maximaler Kreditauslastung möglich ist, sollte man sich auf die Suche nach einem alternativen Objekt begeben oder darauf warten, dass sich die Preise am Immobilienmarkt entspannen. Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier! #Immobilien #Finanzierung #Kredit #Investition





