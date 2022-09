Wirtschaft 14.09.2022

Standort Österreich in der Energiekrise

Für den Vorstandschef des börsenotierten Faserherstellers Lenzing AG, Stephan Sielaff, ist der Produktionsstandort Österreich attraktiv, aber dennoch in Gefahr.

Die aktuelle Energiekrise ist laut dem Lenzing-CEO eine der größten Herausforderungen der letzten Jahrzehnte, daher ist jetzt ganz wichtig, dass die Politik der Industrie gut zuhört. Obwohl die Faserpreise bereits deutlich erhöht werden konnten, reicht dies nicht zur Abdeckung der hohen Energie- und Rohstoffkosten an den österreichischen Standorten. 'Dann bleibt uns nichts anderes übrig als die Produktion zu drosseln.'



Die Energieversorgung bereitet Sielaff weniger Sorgen. Die sei gesichert, und da ist Österreich auch deutlich besser aufgestellt als Deutschland. 'Viele unserer Rohstoffe kommen aber von der Rheinschiene, also BASF & Co. Und wenn die wirklich runter fährt, dann hat nicht nur Lenzing ein Thema, sondern dann haben ganz, ganz viele Unternehmen in Europa ein Problem.' Das Gasversorgungsthema isoliert auf ein Land zu betrachten, bringt nichts.



Sielaff sieht daher die Politik in der Pflicht. Sie muss den Unternehmen bei den Preisen Rückendeckung geben, damit sie weiterarbeiten können. Der Lenzing-Standort Heiligenkreuz sei einer der wichtigsten Industriestandorte im Burgenland. 'Wir wollen und haben konkrete Pläne, hier weitere 200 bis 300 Mio. Euro zu investieren. Das Einzige, was wir jetzt brauchen, ist eine klare Energieversorgung zu vernünftigen Preisen. Denn sonst sind wir international nicht mehr wettbewerbsfähig.'

