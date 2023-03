Wirtschaft 01.03.2023



Aida wird 110

Die familiengeführte Wiener Konditorei Aida begeht heuer ein besonderes Jubiläum. Vor 110 Jahren - im Jahr 1913 - legte Josef Prousek gemeinsam mit seiner Frau Rosa den Grundstein für den rosaroten und süßen Erfolg.

'Es macht meine Familie und mich stolz, nach 110 Jahren nach wie vor ein allseits bekannter und vor allem beliebter Teil Wiens sein zu dürfen', freut sich Dominik Prousek, vierte Generation der Eigentümerfamilie.



Aida ist heute aus dem Stadtbild Wiens nicht mehr wegzudenken. Nicht immer ohne Herausforderungen, denn weder Weltpolitik, noch wirtschaftliche Auswirkungen oder wie jüngst pandemische Wellen machen Halt vor der dem geliebten Alltag und der Tradition.











Ursprünglich war Aida eine reine Konditorei. Man kaufte für Zuhause süße Verführungen und feinste Backware. Erst nach und nach fanden Tische und Stühle den Weg in die Konditorei. Kaffee wurde damals noch keiner serviert. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg wurde auch Kaffee angeboten. Die erste Espresso-Maschine Wiens wurde 1946 von Felix Prousek in der Filiale Wollzeile in Wien I. aufgestellt.





