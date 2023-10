Haus & Wohnung 18.10.2023



Einbruchschutz: Auf was Diebe schauen

Einbrüche sind eine beunruhigende Realität und jeder von uns möchte sein Zuhause so sicher wie möglich halten. Doch wie denken Einbrecher und auf welche Faktoren achten sie, wenn sie potenzielle Ziele ausspähen und später als Anlaufstation auswählen?

Die Psychologie der Einbrecher: Alle drei Minuten wird in Deutschland ein Einbruch begangen. 2022 gab es bundesweit knapp 66.000 erfolgreiche Einbrüche oder Einbruchsversuche. Um einen unberechtigten Zutritt zu den eigenen vier Wänden effizient zu verhindern, ist es wichtig zu verstehen, wie Einbrecher denken. Einbrecher sind oft auf der Suche nach einfachen Zielen, bei denen sie schnell und möglichst unauffällig eindringen können. Hier sind einige Faktoren, auf die Einbrecher bei der Auswahl ihres Ziels achten:



Sichtbarkeit: Einbrecher bevorzugen oft Gebäude, die von der Straße aus gut einsehbar sind. Ein offener Zugang ermöglicht ihnen einen schnellen Zugriff auf ein Fluchtfahrzeug und minimiert das Risiko, von Nachbarn oder Passanten entdeckt zu werden.

Sicherheitssysteme: Einbruchmeldeanlagen und Überwachungskameras schrecken Einbrecher ab. Die bloße Sichtbarkeit dieser Systeme kann das Zuhause zu einem weniger attraktiven Ziel machen.

Beleuchtung: Unzureichende Außenbeleuchtung bietet Einbrechern Deckung und erleichtert ihnen das Eindringen. Helle Beleuchtung um das Zuhause kann abschreckend wirken.



Worauf Einbrecher noch achten



Einbrecher kennen sich sehr genau mit der Technik aus. Das heißt, es werden gezielt Schwachstellen in den Zugangsbereichen von Türen und Fenstern ausgespäht. Moderne Haustüren sind nicht nur individuell gestaltbar, um zum Objekt zu passen, sondern sie bringen auch moderne Schutzmaßnahmen vor Einbrechern mit. Einen Einblick in die Möglichkeiten gibt zum Beispiel Fensterversand.



Zu den Eingangswegen interessieren sich professionelle Einbrecher auch für subtilere Details:



Tägliche Routinen, wann das Haus verlassen wird und wann man zurückehrt

Wertgegenstände in Sicht verraten, ob sich das Einsteigen lohnt

Kommunikation auf sozialen Medien zu Urlaubsplänen



Praktische Tipps für mehr Einbruchschutz



Jetzt, da wir wissen, worauf Einbrecher achten, hier einige effektive Maßnahmen, um das eigene Zuhause sicherer zu machen. Das wäre zuerst der Aspekt, dass man Sicherheitssysteme installieren lässt. Wer in ein zuverlässiges Einbruchmeldesystem und zum Beispiel Überwachungskameras investiert, ist den Einbrechern einen entscheidenden Schritt voraus. Wenn die noch von außen sichtbar sind, überlegt sich auch der gewiefte Einbrecher mehrfach, ob er das Risiko wagt.



Sichere Fenster und Türen sind ein weiteres Kernelement. Gerade die wichtigen Schlösser an Türen und Fenstern sollten effektiv gesichert sein. Je nach Art der im Haus gelagerten Wertgegenstände lohnt es sich, über Sicherheitsglas an Fenstern und Türen sowie Fenstergitter nachzudenken. Zusätzlich bietet eine bewegungsgesteuerte Außenbeleuchtung ein Mehr an Sicherheit. Für die Abwesenheitsphasen im Urlaub sollte dafür auch ein Timer vorhanden sein, um Anwesenheit vorzutäuschen. Abgerundet wird das in Smart Homes mit schaltbarer Innenbeleuchtung, die ebenfalls suggeriert, das Haus sei nicht leer.



Sicherheit schaffen ist kein Hexenwerk



Wer längere Abwesenheitsphasen hat, sollte den Nachbarn die Abwesenheit kommunizieren und sie bitten, ein waches Auge zu werfen. Zudem sollten Urlaubspläne nicht unbedingt flächig auf den sozialen Medien geteilt werden, wenn nachvollziehbar ist, wo man lebt. Last but not least gehören Wertgegenstände außerhalb der Sichtweite von möglichen Einbrechern aufbewahrt.



Die Sicherheit des eigenen Zuhauses sollte immer oberste Priorität haben. Indem man die Denkweise der Einbrecher verstehen und die notwendigen Vorkehrungen trifft, kann das Risiko eines Einbruchs erheblich reduziert werden.

Foto: AS Photo Family / Adobe Stock

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Einbrecher #Diebe #Schutz #Sicherheit #Einbruch #Haus #Wohnung







Auch interessant!

Hunde machen sicher

Sucht man zum Leben eine sichere Nachbarschaft, sollte man eine wählen, in der die Bewohner sich vertraue...



Sicherheit aktiv oder passiv

Nun werden die Nächte länger und die Dunkelheit sorgt immer auch für etwas Unbehagen. Genau die richtige...



Einbrecher kommen im Dunkeln

Besser gesagt: In der dunklen Jahreszeit, aber unter Tags. Ein Fenster ist in wenigen Sekunden geöffnet, ...



Einbrecher nutzen das Web 2.0

Aktuell warnt die US-Polizei davor, Urlaube im Internet bekannt zu geben. Was steckt dahinter, wenn Einbr...