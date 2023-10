Aktuell 25.10.2023

Konjunktur dürfte rasch ansteigen

Die Konjunkturerwartungen für Deutschland steigen laut der jüngsten Oktober-Umfrage des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) deutlich.

Sie liegen aktuell bei minus 1,1 Punkten, also um 10,3 Punkten über dem Wert vom September, teilt das Mannheimer Institut mit. Den ZEW-Experten nach stabilisiert sich darüber hinaus die Einschätzung der gegenwärtigen konjunkturellen Lage. Sie sinkt um 0,5 Punkte minimal und liegt aktuell bei minus 79,9 Punkten. 'Die Talsohle scheint erreicht. Die Konjunkturerwartungen der Finanzmarktexperten steigen im Oktober 2023 spürbar an', kommentiert ZEW-Präsident Achim Wambach die Ergebnisse.



Demgegenüber habe sich die Einschätzung der konjunkturellen Lage in Deutschland kaum verändert. Die gestiegenen Konjunkturerwartungen würden einhergehen mit der Erwartung weiter sinkender Inflationsraten sowie der Tatsache, dass mittlerweile mehr als drei Viertel der Befragten von stabilen kurzfristigen Zinsen im Euroraum ausgehen.



Die Erwartungen der befragten Experten an die Konjunkturentwicklung in der Eurozone steigen im Oktober um 11,2 Punkte. Sie liegen damit aktuell bei plus 2,3 Punkten und somit wieder im positiven Bereich. Der Lageindikator sinkt aber deutlich um 9,8 Punkte auf mittlerweile minus 52,4 Punkte. Dies sollte bei der Bewertung berücksichtigt werden, heißt es.

pte/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Europa #Konjunktur #Studie #Prognose







Auch interessant!

Auftragsminus digital

Die deutsche Elektro- und Digitalindustrie muss zu Beginn des zweiten Halbjahres ein zweistelliges Auftra...



Kiel Trade: Mehr Welthandel

Laut dem neuen 'Kiel Trade Indicator' des Kiel Instituts für Weltwirtschaft zeigt der weltweite Handel im...



Engpässe werden reduziert

Der Materialmangel in der Industrie hat sich in Zeiten abflauender Konjunktur, Inflation und Folgen des r...