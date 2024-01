Geld & Finanzen 18.12.2023

Weniger IPOs

Laut dem aktuellen 'IPO-Barometer' der Beratungsgesellschaft Ernst & Young (EY) haben im Schlussquartal 2023 weltweit nur 323 Unternehmen den Sprung auf das Börsenparkett gewagt - 19 Prozent weniger als im vierten Quartal des Vorjahres (397).

Das Emissionsvolumen sank um 39 Prozent auf 22,2 Mrd. Dollar. Auf das Gesamtjahr bezogen, ergibt sich ein ähnliches Bild: Die Zahl der IPOs sank weltweit um acht Prozent auf 1.298 (2022: 1.415), das Emissionsvolumen schrumpfte um 33 Prozent auf rund 123 Mrd. Dollar.



'Nach einem schwierigen Jahr 2022 mit neuen geopolitischen Spannungen, hoher Inflation und der Zinswende waren 2023 zunächst deutliche Zeichen für eine Normalisierung der weltweiten IPO-Märkte zu beobachten. Durch die politischen Entwicklungen im Nahen Osten verschlechterte sich das Marktumfeld aber erneut im vierten Quartal', so Stefan Uher, Leiter der EY-Wirtschaftsprüfung bei EY Österreich.



Während sich der US-Markt von 90 (2022) auf 132 Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von mehr als 22 Mrd. Dollar verbessert hat, ging die absolute Zahl der IPOs in Europa und China zurück. Europa verzeichnete 136 Deals (2022: 171) mit einem Emissionsvolumen von 12,9 Mrd. Dollar.



Das IPO-Geschehen in China (einschließlich Hongkong) erreichte 372 Neuemissionen (2022: 501) mit einem Gesamtwert von 56,2 Mrd. Dollar (2022: 101,3 Mrd.). Beim Blick auf die Branchen liegen weiterhin Technologieunternehmen vorne, sowohl bei der Zahl (264) als auch dem Emissionsvolumen (32,2 Mrd. Dollar).



Finanzinvestoren blieben erneut weit unter ihren langjährigen Werten: 2023 lag die Zahl der Börsengänge von Unternehmen aus den Portfolios von Private-Equity- und Venture-Capital-Fonds weltweit bei nur 66 oder fünf Prozent aller IPOs (nach dem 20-Jahres-Tief mit 65 im Jahr 2022).

pte/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Aktie #Börse #IPO #Studie







