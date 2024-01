Geld & Finanzen 01.01.2024



Jahr der schnellen Überweisung

Die EU wird in diesem Jahr neue Regeln für Banken erlassen, die schnelle und billige Überweisungen sicherstellen sollen. 2024 könnte es für Österreicher in diesem Bereich deutlich besser werden!

Überweisungen, die Tage brauchen und Expressüberweisungen, die schneller aber sehr teuer kommen, sind immer noch Standard bei den Banken. Diese verdienen sowohl an Geld, das sie erst später zukommen lassen als auch an hohen Gebühren.



Die EU will beide Dinge angehen und dürfte in den ersten Monaten bereits die Regeln fixieren, nachdenen Banken Geld in Sekunden transferieren und dafür den billigsten Tarif verrechnen lassen. Das bedeutet, die Mehrheit der Europäer wird kostenlos überweisen und das übertragene Geld praktisch in Echtzeit am Ziel sehen können.



Nach der neuen Regulierung werden noch sechs Monate vergehen, bis die Banken die neue Ordnung nach der Übergangszeit in der Realität ankommen erlauben. Geht alles glatt, werden wir die Ergebnisse dieser Neuordnung bereits Ende dieses Jahres begrüßen können!

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Banken #Überweisung #Kosten #Geld #Tarife #EU #Europa







Auch interessant!

Finanz-Apps gegen Inflation

Um ihren Geldbeutel angesichts der hohen Inflation zu schonen, suchen viele Verbraucher in Großbritannien...



Autokauf 2022: Darum lohnt sich ein Kreditvergleich

Nur die wenigsten finanzieren einen Autokauf mit ihren Ersparnissen, die meisten Menschen nehmen einen Au...



Indien bucht nicht mehr automatisch ab

Während viele multinationale Konzerne und Technologie-Start-ups den Schritt der Reserve Bank of India (RB...



Warum man mit Bankomat besser nicht bezahlt...

Bargeldlos mit Bankomat bzw. Maestro zu bezahlen, ist modern und praktisch. Trotzdem lässt man besser die...



Braucht man ein Firmenkonto?

Selbstständige haben üblicherweise ein Girokonto als normales Konto, eventuell sogar als normales Gehalts...



Besondere Konten, gleiche Kosten

Wer bei der Bank spezielle Konten-Typen braucht, zahlt schnell viel mehr an Gebühren. Das muss aber nicht...