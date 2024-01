Wirtschaft 10.01.2024

Insolvenz bei Interio

Die Möbel- und Deko-Handelskette Interio muss zittern. Der Betrieb wird in der Insolvenz aber fortgeführt.

Für den laufenden Betrieb sind Gelder vorhanden, in den nächsten Monaten soll nach einer Bestandsaufnahme alles Weitere bestimmt werden. Interio selbst ist zwischen den großen Möbelketten, dem Onlinehandel und neuem Mitbewerb im Heimdeko-Bereich genauso unter Druck wie durch die ehemals starke Expansion, die in der Schweiz und Deutschland bereits an den Mitbewerb abgegeben wurde. Heute sind noch knapp 80 Mitarbeiter bei Interio beschäftigt und von der Insolvenz betroffen.



Generell ist die Branche nach Corona und der Krise in der Baubranche auch allgemein in Nöten. Die Vorzeichen sind hier also auch insgesamt nicht gerade positiv. Geboten wird den über 100 Gläubigern eine 20%-Quote. Der Betrieb hat noch sieben Standorte und den Sitz in Vösendorf in Niederösterreich.

